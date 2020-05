RIVM: Corona zal zich waarschijnlijk gedragen als veenbrand

Het probleem is nu dat de incubatietijd van het virus vijf dagen is en daarna kan het nog wel ruim anderhalve week duren voordat echt zieke mensen op de ic belanden. ,Van Dissel noemt dat ‘rijden terwijl je in de achteruitkijkspiegel kijkt'.



,,Het systeem is kwetsbaar en dus moet je zo goed mogelijk op de monitoring van de infectie zitten”, aldus de RIVM-baas. Zelfs dan blijft het lastig. Want als de besmettingsgraad oploopt (wat we niet gelijk kunnen weten), komt pas een paar weken later de hausse van patiënten op intensive care.



Verwacht wordt dat er rond 1 juni ongeveer 200 IC-bedden bezet worden door coronapatiënten. De besmettingsgraad ligt nu net onder de 1. Dat betekent dat één persoon één ander mens besmet.



Volgens de RIVM-modellen zou een verhoging van de zogeheten R0 naar 1,5, bijvoorbeeld door de huidige versoepelingen, betekenen dat er ruim 1000 extra bedden nodig zijn. Maar dat scenario acht Van Dissel nu niet waarschijnlijk.