RIVM: Mondkapjes gebruiken in ov kan, maar helpt niet veel

Kabinet versoepelt reeks coronamaat­re­ge­len, Nederland in 'nieuwe fase'

9:52 De ‘eerste uitbraakfase’ van het coronavirus ligt achter ons, zei premier Mark Rutte gisteravond. ,,We komen nu in de fase waarin we de overgang moeten maken naar de 1,5 metersamenleving.” Lees in het kader welke maatregelen worden versoepeld, en vanaf wanneer. De tekst gaat verder onder het kader.