RIVM: vaccinatiegraad gestabiliseerd, maar nog niet terug op ‘veilige’ 95 procent

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) is blij met de ontwikkelingen. ,,Dit positieve signaal is voor mij alleen maar een stimulans om de mouwen nog verder op te stropen en door te pakken met het actieplan, waar ik en alle andere betrokkenen nu druk mee zijn. Ik hang de vlag pas uit als we weer stabiel terug zijn op een vaccinatiegraad van 95 procent of hoger.”



De vaccinatiegraad moet zo hoog mogelijk zijn om de kans te verkleinen dat in de toekomst ziekten zoals mazelen uitbreken. Het is daarom belangrijk deze ontwikkelingen nauw te blijven volgen. Internationaal gezien is de vaccinatiegraad in Nederland hoog te noemen, met uitzondering van HPV (een virustype dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken). Dit geldt ook voor het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.



Ook de landelijke vaccinatiegraad van HPV is met 45,5 procent gelijk aan het jaar ervoor. Dat cijfer ligt nog hoger (48,5 procent) als ook de vaccinaties worden meegenomen die na de veertiende verjaardag zijn gegeven. Daarnaast ligt de voorlopige inentingsgraad voor meisjes geboren in 2005 op dit moment ruim 3 procent hoger dan rond dezelfde tijd vorig jaar voor meisjes geboren in 2004.



Verder is het vaccin tegen meningokokkenziekten in 2018 uitgebreid met meerdere typen, waaronder meningokok W. In 2018 werd uit voorzorg begonnen met het vaccineren van jongeren. De voorlopige landelijke deelname aan deze gecombineerde meningokokken ACWY-vaccinatie is hoog (87 procent).