Rob Jetten steunt Sigrid Kaag als nieuwe leider van D66

D66-fractievoorzitter Rob Jetten zal zich niet kandidaat stellen voor het lijsttrekkerschap van de partij. In plaats daarvan steunt hij de kandidatuur van minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel). Dat heeft Jetten dinsdag naar buiten gebracht. In een brief aan de leden van D66 schrijft hij dat hij Kaag ‘de gedroomde kandidaat’ vindt. ,,Een lijsttrekker die ik graag steun.”

,,Ik heb de afgelopen maanden veel gesproken met familie en vrienden en collega’s binnen de partij. Velen van hen zeiden tegen mij: doe het gewoon en gooi je in die lijsttrekkersstrijd. Maar toch ga ik het niet doen”, zegt Jetten in een video op sociale media. ,,Simpelweg omdat ik vind dat er een betere kandidaat is. De enorme ervaring van Sigrid in binnen- en buitenland is precies wat D66 en Nederland nu nodig hebben.”

De huidige fractievoorzitter gaf eerder deze week al aan dat hij lang over zijn keus heeft nagedacht en veel erover gesproken heeft binnen zijn persoonlijke kring. Jetten vindt Kaag echter geschikter voor het leiderschap.

Niet uit de lucht

Jetten heeft ook een interview gegeven tegen dagblad Trouw. Dat Kaag een vrouw is, zou geen doorslaggevende rol hebben gespeeld bij zijn besluit, geeft hij in Trouw aan. Wel zegt Jetten dat hij wil vermijden dat D66 belandt in “een lelijke campagne waar iemand er beschadigd uitkomt”.

Dat Jetten zich niet kandideert, komt niet uit de lucht vallen. De Volkskrant meldde eerder al dat hij Kaag zou gaan steunen. De minister maakte zondag kenbaar niet alleen D66-lijsttrekker maar ook premier te willen worden. Jetten noemde de bekendmaking van haar kandidatuur “een mooi moment”.

,,Al sinds maart weet ik het, maar ik vond het nu pas het moment om het hardop te zeggen”, aldus de 33-jarige fractievoorzitter in Trouw. Hij noemt Kaag “een serieuze uitdager” van premier Mark Rutte. ,,Daar wil ik achter gaan staan.” Over zichzelf zegt Jetten dat hij het aankon om lijsttrekker te worden. ,,Maar uiteindelijk is de echte vraag een andere: wat is belangrijk voor D66?”

Jetten werd op zijn 31e fractievoorzitter van D66 nadat Alexander Pechtold in 2018 opstapte. Hij benadrukt dat hij niet stopt als politicus. ,,Ik blijf fractievoorzitter, net als nu. Met heel veel plezier. Ik zal de leden het vertrouwen vragen mij op nummer twee te zetten van de kandidatenlijst voor de verkiezingen.”