Rotterdamse winkelstraat knapt op door aanpak drugscriminaliteit: ‘Beetje bij beetje komen we er wel’

Ferd Grapperhaus kijkt tevreden over de Rotterdamse Beijerlandselaan. Hij ziet echt verbetering op de brede winkelstraat in Rotterdam-Zuid, in januari nog in het nieuws vanwege de avondklokrellen. ,,Merkt u het ook?” wil hij weten van een ondernemer die in het deurgat van zijn zaak staat. De man aarzelt, hij is aanmerkelijk minder enthousiast. ,,Het gaat wel heel langzaam.” Na een blik in de ogen van de demissionaire justitieminister: ,,Beetje bij beetje komen we er wel.”