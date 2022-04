Ruim 700 D66-leden eisen opheldering van bestuur en Kaag: ‘Het raakt je als moeder, vrouw en raadslid’

Frans van Drimmelen gaat vanwege affaire door het stof, stapt uit D66 en legt werk neer

De in opspraak geraakte D66-prominent Frans van Drimmelen kondigt in een verklaring aan deze site aan dat hij na twintig jaar uit zijn adviesbureau Dröge en Van Drimmelen stapt. Hij betuigt spijt aan iedereen die hij heeft gekwetst, de vrouw die hij indringend heeft benaderd voorop. Maar hij distantieert zich van verwijten over machtsmisbruik en seksuele intimidatie.

18:55