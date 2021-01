Rutte: bestorming Capitool had nooit mogen gebeuren

Reagan

Corona

De premier liet zich ook uit over het besluit dat dinsdag wordt genomen over de corona-maatregelen. Rutte benadrukte dat pas na het weekeinde knopen worden doorgehakt. Wel merkte hij op dat het ‘raar’ zou zijn om maatregelen af te schalen, als het aantal besmettingen nog oploopt of hoog is.

Rutte: ,,Ook hier hebben we hoge cijfers, ook hier blijft het druk in ziekenhuizen. We gaat echt nog even een tijd duren voordat we als geheel land wat merken van vaccinatie die op stoom aan het komen is. Hoe hard we ook werken aan vaccinatie, we moeten de coronaregels goed naleven. Er is wel licht aan het einde van de tunnel. We hebben perspectief dat we later dit jaar van de ellende af zijn.”