Rutte: ‘Denkbaar dat horeca al hele Pinksterweekend open is’

Het kabinet ‘werkt toe’ naar de vraag of vanaf 1 juni de coronamaatregelen verder versoepeld kunnen worden, zei de premier. Het plan is om terrassen en strandtenten heropend kunnen worden die dag. Maar omdat het een dag eerder al Pinksteren is, wil de horeca liever dan al opengaan.

Rutte zei dat dit ‘op zichzelf denkbaar is’, maar zegt tegelijk dat het echt nog de vraag is of dat kan. De adviezen hierover van het Outbreak Mangement Team (OMT) komen maandag, dinsdag volgt dan waarschijnlijk een besluit van het kabinet. ,,We moeten nog echt kijken of het überhaupt mogelijk is dat hele pakket door kan gaan. Het moet wel mogelijk zijn en zal dus afhangen van wat de wetenschappers ons kunnen vertellen”, aldus Rutte.

Steun

Ook wil het kabinet volgende week komen met een tweede noodpakket om banen en bedrijven overeind te houden. Het zogenoemde ‘noodpakket 2.0’, zoals het in de wandelgangen wordt genoemd, is een verbeterde versie van de eind maart haastig in elkaar gedraaide eerste versie. Dat pakket loopt bovendien op 31 mei af.