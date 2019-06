Rutte doet niet aan tussenstand EU-topbanen: ‘Voor de zekerheid hotel geboekt’

Rutte wilde eerder na afloop van een ontbijt in de Belgische hoofdstad met vijf andere premiers helemaal niets loslaten over de onderhandelingen over topbanen. Het was de tweede keer dat Rutte en zijn Belgische collega Charles Michel namens de Europese liberalen overlegden met de Spaanse en Portugese minister-presidenten voor de sociaaldemocraten en de premiers van Kroatië en Letland namens de christendemocraten. Zij vertegenwoordigen de grootste politieke fracties in het Europees Parlement.



Als liberaal steunt Rutte de kandidatuur van EU-commissaris Margrethe Vestager als voorzitter van de Europese Commissie. Een standpunt als premier neemt hij pas in als er consensus is. Het kan een lang overleg worden. ,,Er is voor de zekerheid een hotel geboekt voor het geval we niet de hele nacht bezig zijn.’’



Volgens de Duitse bondskanselier Angela Merkel is het ‘niet erg als we er vandaag niet uitkomen’. ,,We hebben nog een paar dagen de tijd.’’ Ze zei dat het benoemingsproces ‘stap voor stap, en met respect voor de lidstaten en respect voor het Europees Parlement’ moet plaatsvinden.