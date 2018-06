Rutte: 'enige' hoop voor migratietop

Rutte gaf het toe, gisteren in de Tweede Kamer, hij vertrekt niet met een alomvattend plan richting Brussel. Maar waar hij vorige week nog 'behoorlijk somber' was, is z'n stemming een tikje opgeklaard.



De premier denkt dat de irritaties die waren ontstaan tussen EU-lidstaten de afgelopen weken 'enigszins in goede banen zijn geleid'. Dat kwam door alvast een informele top te houden, afgelopen zondag.



De druk op de Europese regeringsleiders loopt intussen wel op. Italië gooit de kont tegen de krib, omdat het de stroom migranten beu is. In Duitsland staat bondskanselier Angela Merkel onder druk van haar eigen regering om de stroom in te dammen. Daartegenover staan Oost-Europese landen die opvang van echte oorlogsvluchtelingen tegenwerken.