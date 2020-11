Rutte grijpt weer in: Avondklok en sluiting winkels en scholen dreigt in aantal regio’s

Ook sauna’s en zwembaden sluiten de deuren. Sportscholen mogen wel open blijven om nog iets aan vertier over te houden, maar groepslessen gaan we in de ban. Het aantal volwassen gasten dat je thuis mag ontvangen gaat terug van 3 naar 2 personen.

Dat maakte premier Mark Rutte vanavond bekend. Alle maatregelen gaan donderdagavond in om 22.00 uur, voor de duur van twee weken. Daarna gaan we weer terug naar de gedeeltelijke lockdown zoals die nu nog geldt en blijft gelden. Die zullen we volgens de premier ‘tot midden december moeten volhouden’.

Alleen het reisadvies gaat dus langer gelden, in ieder geval tot en met de Kerstvakantie.

Druk op de zorg verlichten

Rutte wil met de maatregelen de druk op de zorg verder verlichten. ,,Ik weet niet hoe het u vergaat, maar mijn bloeddruk is iedere dag licht stijgend als de cijfers van het RIVM binnenkomen. Het gaat niet slecht, maar zeker ook niet goed genoeg. De besmettingscijfers moeten sneller naar beneden.” In de zorg is het nog te veel ‘pompen of verzuipen’, aldus de premier.

Het kabinet komt daarnaast met een maximum aantal personen dat bij uitvaarten aanwezig mag zijn. Dat worden nog maar 30 personen. Bij bruiloften wordt een maximum van 20 personen ingesteld.

Ook wordt het maximum aantal mensen dat samen op straat mag samenscholen, terug gebracht: van vier naar twee.

Avondklok

Het kabinet zet verder een plan klaar voor een regionale ‘avondklok’ in regio’s met hoge aantallen besmettingen. Ook wordt bekeken hoe middelbare scholen en winkels daar gesloten zouden kunnen worden, indien nodig. Die plannen houdt het kabinet nu nog wel achter de hand. Rutte noemde de regio's rond Rotterdam, Dordrecht en Twente als gebieden die daar voor in aanmerking zouden kunnen komen. De ‘komende week’ hangt dat echt in de lucht, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Rutte wil dat niet voor het hele land. ,,Een hele lockdown klinkt heel stoer, maar dat betekent heel veel voor de economie, maar dat nu doen is niet nodig.”

De premier riep verder op tot onderlinge solidariteit: ,,Let op elkaar, de komende tijd. Want een beetje aandacht en interesse kunnen heel veel betekenen.”

De Jonge waarschuwde vast voor de feestdagen: ,,Kerst wordt anders dit jaar. Wat er mogelijk is, moet de komende weken duidelijk worden. De komende tijd moeten we de kiezen op elkaar houden. Maar we doen dat met reden en voor elkaar, laten we dat voor ogen houden.”

Rutte zei later terug te komen op de oproep om vuurwerk helemaal te verbieden deze jaarwisseling.

