Rutte: Hele pensioendeal van tafel bij ‘nee’ FNV

Rutte zegt goede hoop te hebben dat de FNV morgen instemt. In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over nieuwe regels voor pensioenfondsen, een langzamere stijging van de AOW-leeftijd en een regeling voor mensen met zware beroepen om eerder te kunnen stoppen met werken. Vakcentrale FNV heeft alle leden de kans gegeven te stemmen over het akkoord. Dat ledenreferendum loopt morgenmiddag af. Daarna neemt het interne ledenparlement van de FNV een beslissing.



,,Ik verwacht niet dat iedereen dolenthousiast is, want niemand krijgt helemaal zijn zin’’, zegt Rutte. ,,Maar er liggen afspraken voor een robuuster pensioenstelsel. Het kabinet is bereid daar heel veel belastingmiljarden in te stoppen.’’