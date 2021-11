Rutte hoopt op coalitieakkoord voor kerst, sint-akkoord lukt niet

Christen­Unie-con­gres roept fractie op: Stem niet in met uitbrei­ding QR-code of extra regels ongevacci­neer­den

Het congres van de ChristenUnie keert zich tegen een uitbreiding van het coronatoegangsbewijs of andere regels voor ongevaccineerden en roept de Tweede Kamerfractie op hier niet mee in te stemmen. Zonder steun van de ChristenUnie is er in de coalitie geen meerderheid voor een uitbreiding van de QR-codes in winkels en op het werk. De fractie zegt het ‘heldere signaal’ mee te nemen ‘bij de afwegingen’.

21 november