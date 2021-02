Rutte: Kabinet neemt problemen met studievertraging onder de loep

Volgens Rutte kijkt het kabinet naar de problemen met leerachterstanden, eindexamens en collegegeld. ,,We brengen alles in kaart, er is nog geen besluit genomen. Ik wil nu niet één ingreep eruit lichten, maar we zullen ons best doen om iedereen door de coronacrisis heen te slepen. Een antwoord voor jongeren te formuleren. Geld is niet de complexiteit, we hebben diepe zakken. Als we bedrijven steunen, dan ook het onderwijs.”



Het kabinet wil dat er ook nu een generatie jongeren is die net zo goed beslagen ten ijs komt als andere generaties. ,,Dat is ingewikkeld. Wat ik wil zeggen: ik vind dat je van jongeren veel kunt vragen, maar niet om tot het onmogelijke te gaan.”