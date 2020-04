Rutte: Kinderen helft van de tijd naar school, geen evenementen tot 1 september

Middelbare scholen volgen, als het goed gaat, vanaf juni op de lagere scholen. Zij moeten zich nu voorbereiden op onderwijs in een ‘anderhalvemeter-school’.



Premier Rutte zei bewust veel andere maatregelen niet los te laten. Hij begrijpt het ‘ongeduld’ over de coronamaatregelen, maar als we ‘te snel terugschakelen, komt het virus als een tweede golf over ons heen’. ,,Ik zeg het maar ronduit: we staan voor duivelse dilemma’s’’, aldus de premier. ,,De spagaat is dat iedere versoepeling van maatregelen risico's in zich draagt.”



Volgens hem kunnen we ‘alleen geleidelijk terug’. De druk op de zorg is nog steeds gigantisch hoog, hield hij voor. In de verpleeghuizen is de situatie nog steeds ‘zeer zorgwekkend’. ,,Mensen vragen zich af wanneer de economie weer van het slot kan. Of wanneer we weer naar opa en oma kunnen. Hoezeer ik ook begrijp dat het ongeduld erin sluipt, als we te snel gaan, komt het virus als een tweede golf over ons heen. Dat willen we per se voorkomen. Het vraagt zelfbeheersing. Maar dat is beter dan spijt achteraf.’’