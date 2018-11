Rutte krijgt zwarte piet van Kamer: ‘Premier moet leiderschap tonen’

Buitenweg begrijpt wel dat de vlam in de pan is geslagen. ,,Als het kabinet elf maanden niets onderneemt terwijl deze sentimenten sluimeren, dan gaat het die ene maand natuurlijk mis.” Volgens haar moet Rutte leiderschap tonen door aan te geven dat verandering normaal is. En gedurende het jaar moeten burgemeesters in gesprek gaan met hun inwoners om wederzijds begrip en consensus te creëren.



PvdA-leider Lodewijk Asscher is de afgelopen jaren veel beter gaan begrijpen wat de gevoelens van de tegenstanders zijn, zegt hij. ,,In die gedachte moet je proberen mensen mee te nemen. Er is pijn, maar daaruit vloeit voort dat leiderschap nodig is. Rutte moet dat tonen door dialoog te organiseren. Wegkijken is geen optie.”



Tunahan Kuzu (Denk) vindt dat de premier moet stoppen met steeds te zeggen dat dit een zaak voor de samenleving is en dat hij er ook niets aan kan doen doen dat Piet nu eenmaal zwart is. ,,Het komt allemaal schouderophalend over, terwijl Rutte in zijn rol als premier het maatschappelijke en politieke debat juist niet moet schuwen.”



Alleen op die manier kan het kabinet de heftige emoties kanaliseren naar we ze horen, aldus Kuzu. Voor een dialoog met het volk, zoals Asscher voorstelt, is Mark Rutte volgens hem niet de juiste persoon. ,,Hij heeft eerder zijn geloofwaardigheid al te grabbel gegooid, die is hij kwijt.”