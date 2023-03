Rutte lijkt niet meer strak aan stikstofbeleid vast te houden: ‘De verkiezingsuitslag gaat rol spelen’

Rutte wilde dat beleid niet herhalen. Hij zei juist: ,,Je hebt ervoor te zorgen dat je voortgang bewaakt, maar het signaal van de kiezer, en dat is een duidelijke, heb je mee te wegen. De uitslag gaat dus, dat kan niet anders, een rol spelen in het beleid. Op dit soort dossiers is het een continue proces van beleidsaanpassing. Het is natuurlijk te vroeg om te zeggen hoe precies de uitkomst van de verkiezingen vorm krijgt in het beleid, maar met dit signaal zullen we wat moeten, hier in Den Haag. Ook in het kabinet.”