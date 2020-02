Rutte lobbyde in Davos voor aanklagers in MH17-proces

commentaar Immigratie niet op zijn beloop laten

17 februari De verkiezingscampagne lijkt al begonnen nu politici de laatste weken over elkaar heen buitelen met plannen over immigratie. Helaas gaat het al decennia niet anders. Geen onderwerp houdt de Haagse gemoederen zo bezig als de komst van arbeidsmigranten en asielzoekers. Alleen worden partijen het maar niet eens over hoe we hiermee omgaan.