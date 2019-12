Rutte noemt vertrek Snel ongelooflijk jammer

Volgens Rutte twijfelde ‘niemand aan zijn enorme inzet om tot een oplossing te komen. We verliezen een zeer betrokken en deskundige collega en dat is buitengewoon spijtig’.



De premier erkent de grote gevolgen van de affaire voor de getroffen mensen. ,,Het kabinet voelt onverminderd de plicht om op korte termijn te komen tot een oplossing die recht doet aan iedereen die getroffen is door de toeslagenproblematiek.’’



Minister van Financiën Wopke Hoekstra zegt het aftreden ‘zeer te betreuren’. Hoekstra neemt voorlopig Snels taken waar. ,,Met grote gedrevenheid en de best mogelijke intenties heeft hij geprobeerd het onrecht dat ouders is aangedaan te herstellen’’, aldus de minister. ,,Voorop staat dat alles wat in gang is gezet om deze ouders zoveel mogelijk recht te doen, geen enkele vertraging mag oplopen.’’