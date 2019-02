Rutte: Onderhandelen over backstop héél lastig

De Britse regering van Theresa May wil opnieuw onderhandelen met de EU over het brexit-akkoord nadat het Britse parlement dat enkele weken geleden wegstemde. Het belangrijkste bezwaar de is backstop, een afspraak dat het Verenigd Koninkrijk in de Europese douane-unie blijft zolang er geen oplossing is voor het openhouden van de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

Alternatief

De kans op aanpassingen van de huidige overeenkomst is echter klein. ,,We hebben het in november gezegd, we hebben het in december gezegd, we hebben het na de eerste stemming in het Lagerhuis gezegd en we zeggen het vandaag opnieuw: dit blijft de beste en enige deal die mogelijk is’’, aldus voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie.