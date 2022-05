Rutte ontkent regels te hebben overtreden door sms’jes te wissen: ‘Zo werkt het systeem’

Waarom Kaag niet bang hoeft te zijn van het D66-con­gres

Premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra probeerden de Oekraïense premier Zelenski deze week een hart onder de riem te steken. Maar in de speeches ging het er vooral om wat de Nederlandse bewindslieden níet zeiden. En D66-leider Sigrid Kaag moet zondag andermaal in gesprek over de affaire-Van Drimmelen. Maar moet Kaag vrezen voor haar positie?

13 mei