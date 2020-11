Rutte over bedreigde leraren: ‘Niemand heeft het recht niet beledigd te worden’

videoHet is ‘absurd’ dat leerkrachten in Nederland worden bedreigd als zij in hun klas spotprenten laten zien, stelt premier Mark Rutte. ,,Dat mogen we niet tolereren. Leraren proberen de kernwaarden van onze samenleving over te brengen op leerlingen.” Volgens Rutte heeft ‘niemand het recht om niet beledigd te worden’.

Rutte trok in zijn wekelijkse persconferentie fel van leer nadat deze week bekend werd dat docenten in Rotterdam en Den Bosch zijn bedreigd omdat ze in hun les over de vrijheid van meningsuiting cartoons lieten zien die door sommige moslims als kwetsend worden ervaren. Door leerlingen werden die beeltenissen vervolgens via sociale media verspreid. ,,De impact op die leraren, hun collega’s maar ook op leerlingen en ouders is groot. Het geeft een gevoel van onveiligheid.”

Grondrechten als vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs zijn volgens Rutte het fundament van onze samenleving. ,,En er is geen betere plek om die normen en waarden over te brengen op onze jongeren dan in het onderwijs. Dat is essentieel, heilig, zo u wilt.” Volgens Rutte is er voor ‘intimidatie, dreiging en geweld’ geen plaats.

Aangifte

Hij riep leraren die met dreiging te maken krijgen op ‘onmiddellijk aangifte’ te doen. ,,Dan treedt de politie op. We kunnen niet in elke klas iemand naast de leraar zetten die direct ingrijpt als er wat gebeurt.” Ook de onderwijsinspectie zit er volgens de premier ‘bovenop’. ,,Als er mensen in Nederland zijn die denken: ik word beledigd en ik wil dat de overheid regelt dat dat niet gebeurt: dat kan hier niet.”

Volgens Rutte is Nederland in het verleden ‘naïef’ geweest als het om nieuwkomers uit bijvoorbeeld Turkije en Marokko gaat. ,,We zijn misschien niet duidelijk genoeg geweest over in welk land ze moeten integreren. Shoppen in de waarden van het land, dat kan niet.”

Vmbo-school

Rutte geeft zelf ook elke week les op een vmbo-school in Den Haag. Hij wilde geen antwoord geven op de vraag of hij daar dergelijke spotprenten zou laten zien. Wel zei hij zich ‘op geen enkele manier’ geremd te voelen. ,,Alles wordt daar in volledige openheid en vrijheid behandeld.”

Leraren klagen in Nederland al langer over een onprettige sfeer in de klas, bijvoorbeeld tijdens geschiedenislessen waarin de Tweede Wereldoorlog bij sommige islamitische leerlingen gevoelig ligt, omdat zij een ander wereldbeeld hebben en feiten over bijvoorbeeld de Holocaust ontkennen. Rutte beaamde dat het ‘een zeer breed probleem is’. ,,Juist op school vindt de waardeoverdracht plaats. De leraar is degene die dat doet. Die heeft een essentiële rol.”

