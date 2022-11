Rutte probeert VVD-fractie te overtuigen van asielwet, kabinetscrisis hangt in de lucht

Onderzoek naar teruggetre­den Arib gaat vooralsnog door, veel emoties in de Kamer

Kamervoorzitter Vera Bergkamp is het vuur na aan de schenen gelegd in een commissievergadering over het onderzoek naar de vandaag teruggetreden PvdA’er Khadija Arib. Maar het onderzoek naar Arib wordt - zonder haar medewerking - doorgezet. Wel is er een verzoek ingediend om het onderzoek uit te stellen, maar daarover komt morgen pas duidelijkheid.

2 november