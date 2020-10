Rutte: Snel helderheid over noodzaak extra maatregelen, complete lockdown waarschijnlijk niet nodig

,,We staan op een kruispunt”, herhaalde de premier vandaag. Rutte: ,,Het is nog te vroeg om het exacte effect van de gedeeltelijke lockdown vast te stellen. Maar het aantal positief geteste personen lijkt constant. We zullen de situatie zeer nauwlettend in de gaten houden.”

Er valt bij de minister-president licht optimisme te bespeuren. Nu lijkt een complete lockdown ‘waarschijnlijk niet nodig’, aldus Rutte. ,,De berichten zijn gematigd positief, maar we hebben ook af te wegen of we die trend willen versnellen met extra maatregelen. En wat voor schade levert dat dan weer op?”

De komende dagen moet de trend zichtbaar worden, aldus de premier. ,,We verwachten snel duidelijkheid en dinsdag zullen minister De Jonge en ik weer een persconferentie geven. Dan informeren we u over de stand van zaken en laten we weten of er aanvullende maatregelen nodig zijn.”

Bijna overal in Europa gelden andere, forse ingrepen, constateert Rutte. ,,De dagelijkse bestrijding van het virus is een nationale aangelegenheid, maar kennis en informatie uitwisselen blijft belangrijk.”

Momenteel bevindt het aantal reisbewegingen in Nederland, belangrijk voor de besmettingen, zich op het niveau van juni. Dat is meer dan tijdens de eerste intelligente lockdown, maar minder dan in de zomer. Volgens Rutte ‘een bemoedigende ontwikkeling’.

De premier verwacht zo snel mogelijk uitsluitsel te kunnen geven over het reisadvies voor de winterperiode. Maar of dat advies er dinsdag al ligt, is nu nog niet te zeggen.

