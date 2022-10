Rutte spreekt van nieuw dieptepunt Forum na 'rioolratten’-video, NVJ denkt na over juridische stappen

Premier Mark Rutte zegt dat Forum voor Democratie vandaag een ‘nieuw dieptepunt heeft bereikt’ door een journalist in een YouTube-filmpje in diskrediet te brengen. De Nederlandse Vereniging van Journalisten onderzoekt of er juridische stappen kunnen worden genomen tegen de partij, die vandaag 'de eerste aflevering’ plaatste van een videoserie genaamd ‘Rioolratten ontmaskerd’ waarin een politiek verslaggever van SBS6 wordt geconfronteerd.

Bewindslieden en Kamerleden reageren zondag fel en uiterst verontwaardigd op de actie van Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren (Forum voor Democratie) tegen Hart van Nederland-journalist Merel Ek. ‘In een democratie moeten journalisten hun werk kunnen doen zonder in diskrediet te worden gebracht’, tweet Mark Rutte.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Puur vergif’

‘Doelbewust intimiderend en ondermijnend. Puur vergif, dit’, twitterde minister Hugo de Jonge eerder. Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NJV) noemt de manier waarop Van Meijeren de journalist benadert dieptriest. ,,Hij benadert haar ook nog eens persoonlijk, daardoor is de impact nog groter.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hij noemt de actie ‘in alle opzichten alarmerend en kwalijk. Vooral omdat hij Kamerlid is én aankondigt dat dit een begin van een reeks is. Hij dreigt eigenlijk: ‘journalisten pas op’. Dit soort acties ondermijnen de rol van journalist.’ De NVJ onderzoekt of er juridische stappen kunnen worden genomen. Hij wil daarover in gesprek met de hoofdredactie van SBS en Ek.

Punt maken

Naast bewindslieden hebben ook diverse Kamerleden er geen goed woord voor over. ‘Het is een trieste week met dieptepunt na dieptepunt. Nu moet de journalistiek het ontgelden’, twittert GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver.

In de eerste aflevering valt Van Meijeren politiek verslaggever Merel Ek aan op haar gebruik van het woord liquidatie. Ek gaf in een eerdere vraag aan het FvD-Kamerlid een uitleg aan de term die niet bleek te kloppen. In een reactie op Twitter en in het gesprek met Van Meijeren geeft ze dat toe. Ze voegt eraan toe dat het punt dat ze wilde maken blijft staan: ,,Woorden kunnen op meerdere manieren worden uitgelegd.”

De SBS-verslaggever noemt de manier waarop Van Meijeren haar heeft benaderd ‘niet oké’. Het Kamerlid kwam samen met iemand die aan het filmen was naar haar werkruimte in de Tweede Kamer. Eerst wilde ze zo niet in gesprek gaan. Nadat Van Meijeren zei: ,,We hebben de camera weg” gaan ze alsnog in gesprek, terwijl de camera het geluid heimelijk opneemt. ,,Ik ben altijd bereid erover in gesprek te gaan, maar de manier waarop dit nu wordt gedaan, gaat te ver”, voegt Ek eraan toe in haar reactie op Twitter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.