Rutte tegen oppositieleider Belarus: ‘Ik hoop je snel te bezoeken in Minsk’

Tichanovskaja sprak vanmiddag en Rutte en minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken (D66). Haar bezoek is extra actueel, nadat afgelopen zondag een Ryanair-toestel dat op weg was van Athene naar Vilnius door Belarus gedwongen werd een noodlanding te maken in Minsk. In die stad werden een kritische journalist en zijn vriendin van boord gehaald en gearresteerd. De Europese Unie reageerde woest op het ‘staatsterrorisme’ van Belarus en stelde sancties in. Tichanovskaja: ,,Iedereen is nu een doelwit.”