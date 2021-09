Rutte: ‘Verschrikkelijk om Mona Keijzer te ontslaan, maar ze ging te ver’

Een groot bezwaar van Rutte was dat Keijzer haar kritiek gaf op de dag dat het coronatoegangsbewijs op grote schaal werd ingevoerd. Volgens de premier is ‘er ruimte voor kleurschakeringen’ bij bewindspersonen. ,,Maar de uitspraken van Keijzer gingen niet over toekomstig beleid. Het ging over huidig beleid. Ze gaf haar visie op het beleid op een manier die ondermijnend is. Dat heeft bij mij tot de conclusie geleid dat het niet mogelijk was om met haar in het kabinet door te gaan.’’



PVV-leider Geert Wilders noemt het ontslag van Keijzer ‘met geen pen te beschrijven’. ,,De conclusie is dat Mona Keijzer niets dan de waarheid sprak’’, stelt Wilders. ,,In plaats van dat een gezond tegengeluid werd gekoesterd, werd ze binnen een paar uur op straat geschopt. Ontslagen, door Rutte. Tot zover de nieuwe bestuurscultuur.’’ SGP-leider Kees van der Staaij vraagt zich af waarom Keijzer ‘met zoveel spierballenvertoon’ aan de kant moest worden gezet. ,,Waarom kon het niet op een rustiger moment in de ministerraad?’’, zegt Van der Staaij.