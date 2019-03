Rutte wil druk op Brits parlement opvoeren

De EU is bereid om de Britse premier Theresa May meer tijd te geven voor de brexit onder voorwaarde dat het Britse parlement ‘ja’ zegt tegen de brexitdeal die May in november met Brussel heeft gesloten.

Dat zei premier Mark Rutte bij het begin van de EU-top in Brussel. ,,Ik wil de druk vooral bij het Britse parlement leggen.”

Rutte weigerde te speculeren wat de EU zal doen als het Lagerhuis, dat de principeovereenkomst al twee keer heeft afgewezen, dat opnieuw zou doen. ,,Dan zetten we weer een volgende stap.’'

Uitstel

May heeft de EU gevraagd om uitstel van de brexit, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dat staat nu op 29 maart gepland maar zij wil de deadline verplaatsen naar 30 juni. De andere leiders moeten door unaniem mee instemmen. Ze spreken daar donderdag over. Rutte verwacht dat de 27 EU-leiders ‘vandaag een knikje zullen geven’ richting May.

May zei in Brussel te zijn om een kort uitstel te bespreken om het Lagerhuis tijd te geven om ‘te leveren’. Rutte zei dat de EU begrijpt dat er meer tijd nodig is om een goedgekeurde deal juridisch in Britse wetten te ‘verankeren’.

Het verzoek van May om uitstel van de brexit tot 30 juni roept veel vragen en mogelijk politieke complicaties op, liet EU-president Donald Tusk eerder al weten nadat hij de andere regeringen had geconsulteerd. De andere EU-leiders moeten formeel instemmen met uitstel, slechts één veto is genoeg om het uitstel van tafel te krijgen.

Artikel gaat verder onder de foto

Volledig scherm De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn. © EPA

Corbyn

Behalve de Britse premier May is ook oppositieleider Jeremy Corbyn vandaag in Brussel. Hij zal daar aan diverse Europese leiders het alternatieve brexitplan van zijn partij Labour voorleggen.

Volgens zijn partij spreekt Corbyn onder anderen met zeven regeringsleiders en de secretaris-generaal van de Europese Commissie, Martin Selmayr.