Rutte zegt sorry en De Jonge wijst de schuldige aan

PodcastEen sorry en een boel nederigheid, dat liet premier Mark Rutte zien tijdens de laatste persconferentie over corona. Minister Hugo de Jonge daarentegen gaf kritiek op ongevaccineerden. En dat allemaal in de aanloop naar een debat waarin het omstreden 2G aan de orde komt.