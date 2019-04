Schadevergoeding voor alle huizenbezitters Groningen

Baudet: niks aan de hand bij Forum

23 april Volgens Thierry Baudet is er geen ruzie over de koers in de top van zijn partij Forum voor Democratie. Dit weekeinde uitte Henk Otten, mede-oprichter van de partij en lijsttrekker van de toekomstige Senaatsfractie, forse kritiek op de leiderschapsstijl van Baudet. Opvallend is wel dat Otten ineens geen penningmeester van de partij meer blijkt te zijn.