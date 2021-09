‘Schaduwformatie’ Sophie Hermans (VVD) lijkt al direct te stranden

Bellen, appen, koffiedrinken, video-vergaderen: VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans was er vandaag als gezant van de formerende partijen druk mee. Haar taak: de begroting van het demissionaire kabinet komende week door de Tweede Kamer loodsen. En als extra opgave: kijken of er steun is voor extra investeringen zodat 2022 geen ‘verloren’ jaar wordt, nu de formatie maar voortsleept. Want omdat het kabinet demissionair is én nogal wankel, staan er weinig nieuwe plannen in de Miljoenennota, terwijl bijvoorbeeld de woningnood schreeuwt om maatregelen.