Schipholbaas Benschop door het stof in Kamer: ‘Te veel gelet op kosten, nu is het tijd voor kwaliteit’

SchipholHet is tijd voor een andere mentaliteit op Schiphol, vindt topman Dick Benschop. ,,Er is te lang gefocust op kosten en groei”, meldde Benschop in een hoorzitting in de Tweede Kamer. ,,Het wordt tijd voor een aanpak van kwaliteit.”

Bij binnenkomst kwamen Benschop en FNV-onderhandelaar Joost van Doesburg meteen met nieuws: er is een akkoord over betere werkomstandigheden en hogere lonen voor de werknemers van Schiphol. Vooralsnog zijn enkel de contouren afgesproken, maar op woensdag zal het akkoord in details worden ondertekend en gepresenteerd.

Veel kunnen beiden er nog niet over vertellen, maar de twee mannen garanderen ‘substantieel’ hogere lonen en meer maatregelen voor veiligheid en gezondheid van de werknemers van de luchthaven.

Dat betekent ook dat de stakingen voor nu zijn afgewend, zegt FNV’er Van Doesburg. Nu er een overeenstemming is ‘hebben we ook geen reden tot actievoeren’. Hij is ‘zeer content’ met wat er in het akkoord staat.

Duidelijkheid

Dat haalde voor een deel de angel uit de bijeenkomst in het parlement. Felicitaties alom kwamen er vanuit de partijen, maar compleet gerustgesteld zijn Kamerleden nog niet. Zo is er nog geen duidelijkheid over komende zomer. Zo vraagt Daniel Koerhuis (VVD) zich af of het akkoord al oplossingen biedt voor de vakantieperiode. ,,En wat betekent het voor de toekomst?” voegt Raoul Boucke (D66) toe.

Eenduidig kan Benschop er niet over zijn. Hij hoopt dat het akkoord ‘Schiphol weer aantrekkelijk kan maken’ voor nieuw personeel door onder andere de beloning te verhogen en de werkomstandigheden te verbeteren. Ook wordt er gekeken naar hoe de doorstroming bij de beveiliging sneller en effectiever gemaakt kan worden.

Volledig scherm Schiphol-topman Dick Benschop in de Tweede Kamer waar hij komt praten over de enorme drukte op de luchthaven Schiphol. © ANP

Voor de korte termijn levert dat alleen nog niets op, geeft Benschop toe, en dus moet er ook gekeken worden naar het ‘passend maken’ van de vluchten, eventueel met verplaatsingen naar andere luchthavens. ,,Als je goed naar de planning kijkt samen met het personeel dat die dagen ingezet kan worden, zie je dagen op groen, oranje en rood komen te staan. Van die rode dagen moeten we af.” Hij vertelt ruim van te voren met vliegmaatschappijen samen te willen zitten om eventueel uit te wijken naar andere tijden of vliegvelden en mogelijk om vluchten te schrappen. ,,De voorspelbaarheid van ons vliegveld is in het geding. Ik ga niet op goed geluk de zomer in.”

Daarnaast beloofde Benschop de kamer ook een nieuwe weg in te gaan met het bestuur van Schiphol. Het gaat volgens de topman om een ‘verandering van mentaliteit’. ,,Er is te lang gefocust op kosten en groei”, aldus Benschop. ,,Het wordt tijd voor een aanpak van kwaliteit. Niet alleen voor de reiziger, maar ook voor het personeel.” De topman zegt toe minder werk uit te willen besteden aan uitzendbureaus op het vliegveld.

Door het stof

Toch gaat Benschop ook door het stof. Een aantal Kamerleden missen reflectie bij de Schipholbaas. ,,Welk scenario had Schiphol voor ogen?” vraagt Maarten Goudzwaard (JA21). Harry van der Molen (CDA) voegt daar aan toe dat het vorige zomer ook al chaos was op Schiphol. En ook Mahir Alkaya (SP) vroeg zich af: ,,Hoe heeft het zo ver kunnen komen?”

Benschop legt uit dat Schiphol niet te laat is begonnen met werven, maar door ‘uitzonderlijk personeelstekort’ tegen grote problemen zijn aangelopen. ,,Veel mensen zijn teruggekomen na de coronacrisis, maar niet iedereen. Ook waren er last minute meer mensen op pad dan voorspeld.” Die situatie heeft zich geuit in lange wachtrijen.

,,Maar dat is enkel een uitleg, en geen rechtvaardiging”, aldus Benschop. Hij vindt wel dat hij mag aanblijven als CEO: ,,De situatie op Schiphol doet pijn, maar ik ben ook bijzonder gemotiveerd dit probleem op te lossen. Ik voel me verantwoordelijk en ik ben ook verantwoordelijk.”

Volledig scherm Lange rijen op Schiphol zijn de afgelopen week het onderwerp van veel commotie. © ANP