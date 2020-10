Schouten op nummer 2 ChristenUnie-kandidatenlijst, veel nieuwkomers in top-5

In april werd al bekend dat Gert-Jan Segers wederom lijsttrekker zou zijn. Op de lijst staan veel nieuwkomers op de eerste vijf plaatsen. Zo staat het Amsterdamse raadslid Don Ceder op nummer 4. In 2017 stond Ceder, die zich als advocaat vooral bezighoudt met schuldenproblematiek, op plek 7 van de landelijke kieslijst en kwam hij net niet in de Tweede Kamer.