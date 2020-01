Screening agent strenger om corruptie tegen te gaan

Reden is een reeks aan corruptieschandalen bij de politie, waaronder die rond politiemol Mark M. in 2015 die drie jaar lang politiegegevens verkocht aan criminelen.

Daarnaast is een lek in het beveiligingsteam van PVV-leider Geert Wilders direct aanleiding. Beveiliger Faris K. bleek informatie over Wilders’ beveiliging te hebben gedeeld en was bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) aangenomen terwijl hij al eens was veroordeeld voor het lekken van politie-informatie.

Agenten worden straks vaker en nauwgezetter tegen het licht gehouden, schrijft het kabinet in het wetsvoorstel.

Zwaarder

Straks komt er bijvoorbeeld een waarschuwing bij een chef als een agent al is veroordeeld. Dat was nu nog geen automatisme. Daarnaast moet er ‘incidenteel’ weer een zogenoemd betrouwbaarheidsonderzoek kunnen worden gedaan, als ‘feiten of omstandigheden dit rechtvaardigen’. En anders na ‘het verstrijken van een bepaalde termijn’. Bovendien wordt bij een gevoeliger of hogere functie een ‘zwaarder screeningsregime’ toegepast.

,,Het gaat er om dat er nog intensiever controle mogelijk wordt, op meer momenten en met meer instrumenten’’, zegt minister Ferd Grapperhaus (Justitie).

Ook moeten agenten zelf melding doen als er ‘relevante wijzigingen’ zijn in hun ‘financiële positie’, als ze lid worden van een motorclub of bijvoorbeeld met een verslaving kampen. Ook moeten zij alarm slaan als er mensen in hun directe omgeving ‘risicovolle personen’ blijken te zijn. Agenten die niet door een screening kwamen, konden eerder niet worden ontslagen. Straks kan dat wel.

Kosten

Ook externe beveiligers of experts die werken voor de politie en in aanraking komen met vertrouwelijke of gevoelige informatie, zullen (vaker) een betrouwbaarheidsonderzoek moeten ondergaan.

De invoering van de nieuwe regels gaat ongeveer 460.000 euro kosten, schat het kabinet in. Daarna zijn er jaarlijkse kosten.