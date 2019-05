Senator Duthler legt bom onder plan renteverhoging op studieleningen

Ook bij D66 ligt de renteverhoging gevoelig. De partijtop vindt dat de D66-senatoren persoonlijk een afweging mogen maken. Eerste Kamerlid Alexander Rinnooy Kan toonde zich eerder al kritisch over het wetsvoorstel. Ook CDA en ChristenUnie zitten in een lastig parket. De partijen zijn tegen het leenstelsel, maar hadden de renteverhoging wél in hun verkiezingsprogramma of doorrekeningen staan.



Vorige week trok mede-bedenker GroenLinks zijn handen af van het leenstelsel. De partij van Jesse Klaver wil een alternatief, net als de PvdA, die in het vorige kabinet het initiatief nam voor de studieleningen.



Studentenorganisaties zeiden eerder al hun laatste hoop te hebben gevestigd op de senaat. Duthler wakkert die hoop bij het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) aan, zegt voorzitter Tom van den Brink. ,,Het is zeer terecht dat de weerstand tegen deze onrechtmatige maatregel groeit en groeit.’’