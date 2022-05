Senatoren schamen zich en beloven beterschap na afgelast debat

Vol schaamte blikten Eerste Kamerleden vandaag terug op het tafereel dat zich maandagavond afspeelde. Een debat over de rechtsstaat kon toen geen doorgang vinden omdat er te weinig senatoren op kwamen dagen. Voor Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn zat er toen niets anders op dan de vergadering te sluiten. Hij bood de aanwezige kabinetsleden nog wel zijn verontschuldigingen aan, omdat zij voor niets waren gekomen.

Dinsdag ging het debat alsnog door, maar daarmee was voor Bruijn de kous niet af. Tijdens het wekelijkse overleg met de fractievoorzitters werd nogmaals benadrukt dat fracties ervoor moeten zorgen dat er genoeg leden aanwezig zijn. ,,Als we bestaande afspraken goed nakomen, dan hoeft dit niet meer voor te komen”, aldus Bruijn na afloop. Dat het zo was gelopen verdient volgens hem niet de schoonheidsprijs.

Uniek

Voor een vergadering van de Eerste Kamer moeten minimaal 38 van de 75 leden de presentielijst hebben getekend. Dat geldt ook voor een vergadering op maandag, wanneer de Eerste Kamer doorgaans niet bijeen is. Bij de telling op maandag kwam Bruijn uiteindelijk één lid te kort, waardoor het zogeheten quorum niet werd gehaald.

Niet alle fracties hoefden zich trouwens aangesproken te voelen: een aantal had ervoor gezorgd dat de helft van de leden aanwezig was, wat de afspraak is voor maandagse vergaderingen. Andere fracties, zoals D66 en SP, telden echter meer afwezigen dan van hun fractie verwacht mocht worden.

Dat de Eerste Kamer door een te lage opkomst niet kan vergaderen is behoorlijk uniek. Parlementair historicus Bert van den Braak moest bijna 100 jaar terug in de tijd om op een gelijksoortig incident te stuiten. In 1927 kwam de Eerste Kamer na een uur wachten ook één lid tekort. De voorzitter stelde toen de vergadering met een week uit.

