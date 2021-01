SGP wil bezit van porno verbieden, nieuwe partijvoorzitter wil niet samenwerken met FvD

Eerder bepleitte de christelijk-orthodoxe partij een ‘helder wettelijk kader’ voor porno en overspelreclames, maar dat vonden de leden niet ‘ambitieus’ genoeg. Omdat de partij zich realiseert dat een totaalverbod niet heel waarschijnlijk is, wil het in elk geval de leeftijdsgrens verhogen van 16 naar 18 jaar ‘om het verslavingsrisico in te dammen’. Volgens de partij is ‘pornoverslaving een wijdverbreid maatschappelijk probleem’ dat ‘effectief’ moet worden aangepakt.

‘Cultuurchristendom’

De SGP, die nu met drie zetels vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer, koos ook een nieuwe partijvoorzitter. Volgens Dick van Meeuwen is samenwerking Forum voor Democratie of andere populistische partijen ‘niet mogelijk’, zo zei hij in een interview met het Nederlands Dagblad. Het ‘cultuurchristendom’ van FvD heeft volgens hem niets te maken met de Bijbelse inslag van de SGP. Dat is opvallend, omdat een aantal SGP’ers gecharmeerd is van het conservatieve gedachtegoed van de partij van Thierry Baudet. Van Meeuwen ziet CDA en ChristenUnie echter als ‘natuurlijke bondgenoten’.

Het was voor het eerst dat de een congres de partijvoorzitter koos. De voorgangers van Van Meeuwen werden door het hoofdbestuur aangewezen. Van Meeuwen werd met 98 procent van de stemmen gekozen en in zijn speech zei hij ervoor te bidden dat de SGP de drie zetels kan vasthouden, al zou ‘een uitbreiding’ van dat aantal ‘een zegen’ zijn. Hij neemt het stokje over van interim-voorzitter Maarten van Leeuwen. Die leidde de partij sinds november 2019, toen Peter Zevenbergen aftrad na een wachtgeldschandaal.

125 amendementen

Het grootste deel van het congres, dat werd opgenomen in een studio in Tilburg, werd besteed aan de stemming over 125 amendementen op het verkiezingsprogramma. Alleen de voorstellen waarover het partijbestuur positief adviseerde, haalden de eindstreep. Het hele verkiezingsprogramma, ‘In Vertrouwen’, werd uiteindelijk - na zo'n 4,5 uur stemmen - met 97 procent van de stemmen aangenomen. ,,Het was een vrij technisch congres", concludeerde partijleider Kees van der Staaij.

Volgens Van der Staaij heeft de val van het kabinet geen invloed op de verkiezingen, die toch al voor 17 maart gepland stonden. Wel zegt hij dat er ‘werk aan de winkel’ is om het vertrouwen uit de titel van het verkiezingsprogramma terug te winnen. ,,De toeslagenaffaire heeft laten zien dat de betrouwbaarheid van de overheid óók een knauw heeft gehad.”

