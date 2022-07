Sigrid Kaag: ‘Men neemt steeds meer het heft in eigen handen, dat is zorgelijk en gevaarlijk’

CDA-Kamerlid door het stof bij boerenle­den wegens stikstof­plan­nen

CDA-Kamerlid Derk Boswijk is in een zwaar gesprek met boerenleden en provinciale bestuurders van zijn partij door het stof gegaan wegens de stikstofplannen van het kabinet. ,,Het spijt me dat jullie in zo’n waardeloze situatie zitten met zoveel onzekerheid.”

2 juli