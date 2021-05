Sinds Hiddema advocaat van bekende pedoactivist is, staan 'wappies' bij zijn huis

Forum scheurt in tweeën: Van Haga, Smolders en Ephraim scheiden zich af van fractie

13 mei Forum voor Democratie scheurt in tweeën: de Tweede Kamerleden Wybren van Haga, Hans Smolders en Olaf Ephraim scheiden zich af van fractie. De breuk is ingegeven door de ophef rond de bekritiseerde ‘bevrijdingsposter’, Baudet zegt het vertrek ‘te betreuren’. ,,Juist in deze tijd.” De partij behoudt nu vijf van de acht zetels.