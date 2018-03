Slachtoffers van loverboys massaal in de kou

Volgens recente cijfers wordt het aantal minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting in ons land geschat op 1.363. In het voorjaar van 2017 kwam de groep meisjes die werd behandeld uit op 142, oftewel 10,4 procent van het totaal.

Zorgelijk

Quote Het beschikbare aanbod van ge­spe­ci­a­li­seer­de hulp voor deze slachtoffers nog onvoldoende bekend bij de verwijzers Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen-Steenvoorde De inspectie noemt het zorgelijk dat veruit de meeste meisjes in nood vaak over het hoofd worden gezien. Ook wordt deze groep onvoldoende doorverwezen naar professionele hulpverleners op dit vlak.



Volgens inspecteur-generaal Ronnie van Diemen-Steenvoorde is het onderscheid tussen daadwerkelijke, vermoedelijke en potentiële slachtoffers in de praktijk moeilijk te maken. ,,Daarnaast is het beschikbare aanbod van gespecialiseerde hulp voor deze slachtoffers nog onvoldoende bekend bij de verwijzers."



De inspectie wijst naar de gemeenten. Die zorgen, naast de signalering van slachtoffers door lokale wijkteams, ook voor doorverwijzing naar gespecialiseerd hulp. Daarnaast is het van groot belang dat er wat dat betreft een landelijk dekkend aanbod komt, stelt Van Diemen.



Ook moet er verandering komen in de situatie dat de aanbieders van gesloten jeugdhulp de behandeling van een jongere vaak niet af kunnen maken omdat de machtiging van de kinderrechter binnen afzienbare tijd afloopt.

Dertien jeugdhulpinstellingen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting deed onderzoek naar de kwaliteit van de gespecialiseerde hulp die dertien jeugdinstellingen bieden aan minderjarige (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys. Zij zijn beoordeeld op de uitvoering van de hulpverlening, veiligheid, leefklimaat, cliëntenpositie en organisatie.

De conclusie: het merendeel van de instellingen biedt goede hulp. Tijdens de behandeling werken professionals samen met de meisjes aan het versterken van hun zelfbeeld en weerbaarheid, het bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling en aan traumaverwerking. Ook ouders worden volgens de inspectie goed betrokken bij het hulptraject.

Er is ook kritiek. Vier van de dertien onderzochte jeugdhulpaanbieders werken onvoldoende samen met medewerkers die geregistreerd staan als professionals in de jeugdsector. En zes jeugdhulpaanbieders zetten professionals in die onvoldoende geschoold zijn in het werken met (vermoedelijke) loverboyslachtoffers. Twee aanbieders hebben desgevraagd een verbeterplan opgesteld.

Mensenhandel

Zorgminister Hugo de Jonge wil slachtoffers van loverboys dezelfde status geven als slachtoffers van mensenhandelaren. ,,Dit kabinet gaat daar extra in investeren.'' De Jonge sluit zich verder aan bij de conclusies van de inspectie.

Artsen gaan volgens de minister nadenken over de vraag hoe ze in staat gesteld kunnen worden slachtoffers beter te signaleren. Ook worden politiemedewerkers vanaf dit jaar getraind in het herkennen van mensenhandel. Momenteel werken meerdere partijen aan een plan van aanpak voor deze misstanden.

Wachttijden

Volgens Xandra van StopLoverboysNU, een stichting die voorlichting geeft over loverboys en interventies verzorgt voor meisjes in nood, zijn vooral de wachttijden bij de erkende instellingen een probleem.

,,Zo hadden we laatst een jonge vrouw die door de buurman werd gebruikt en geprostitueerd. We doen dan een interventie en willen zo'n slachtoffer in overleg doorverwezen krijgen naar een gespecialiseerde instelling. Maar dan krijgen we te horen dat het een paar maanden gaat duren voordat deze vrouw geplaatst kan worden en zijn we gedwongen andere oplossingen te zoeken."