Slim of niet? Met uitsluiten van PVV en FvD drukt CDA hoop op rechts kabinet de kop in

Timmermans zei altijd ‘nee’, tot hij in een telefoon­tje met Kuiken ‘ja’ zei

De nieuwe leider van GroenLinks en PvdA wordt gekozen via een lijsttrekkersverkiezing. In werkelijkheid is de kandidatuur van Frans Timmermans al helemaal voorgekauwd. ,,Als we de grootste kunnen worden, is het ’t dan waard rollebollend over straat te gaan?”