Slob: Meeste seinen staan op groen voor bijdrage Songfestival

Minister Arie Slob (Media) is bereid om een deel van de mediareserve te steken in de organisatie van het Eurovisie Songfestival. ,,De meeste seinen staan op groen”, zei hij bij het Kamerdebat over de mediabegroting. De publieke omroep vraagt om 12,4 miljoen euro uit dat potje.

Volgens Slob is het ‘écht heel bijzonder’ dat Nederland het liedjesfestijn na 44 jaar weer heeft gewonnen. ,,Dat is iets om ook een beetje trots op te zijn. Het gaat om een kleine 200 miljoen kijkers en de exposure eromheen is heel groot.”

De organisatie noemt hij wel ‘een opgave’. ,,Je mag het doorgeven aan een ander land, maar dan moet je wel zwaarwegende redenen hebben. Dat hebben wij niet gedaan, dus we staan voor de uitvoering. Dan moeten middelen worden vrijgemaakt om de uitzendingen mogelijk te maken.” Hij benadrukt dat het om meer uitzendingen gaat dan alleen de finale.

Ster-inkomsten

Wel zegt Slob dat hij niet bereid was om extra geld vrij te maken binnen zijn begroting. ,,Dat vind ik niet de goede weg.” De aanvraag die de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) deed om een bijdrage van 12,4 miljoen euro uit de algemene mediareserve te doen, vindt de ChristenUnie-bewindsman een beter idee. In dat potje vloeien dit jaar ook meer Ster-inkomsten dan verwacht, dus het geld is er.

De minister mag zelf beslissen hoe het geld wordt uitgegeven. ,,Ik ben er serieus naar aan het kijken en begin december zal ik de knoop doorhakken. Dan weet ik met nog meer precisie wat de stand van zaken is qua algemene mediareserve.” Slob wees erop dat het geld uit dat potje het ‘eigen geld’ van de NPO is. ,,We gaan geen extra geld uittrekken.”

Als het geld in het Songfestival wordt gestoken, betekent dat dat de NPO het niet voor andere evenementen kan gebruiken. ,,Ik wil daar ook steun voor van de omroepen.”

44 jaar

Volgens Slob ‘duurt het misschien weer 44 jaar voor de Nederlandse inzending wint’. ,,Het zal niet volgend jaar nog een keer gebeuren. ,,Dat moeten wij niet hebben”, zei hij, en hij verwees naar Ierland, die het Songfestival drie jaar achter elkaar moest organiseren.

In het debat riepen GroenLinks en PvdA Slob al op het geld uit de mediareserve in het Songfestival te steken. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld wees op de economische bedrijvigheid die het Songfestival met zich meebrengt.

Zuur gedoe

Ook PvdA-leider Lodewijk Asscher sprak van ‘chagrijnig en zuur gedoe’ in de coalitie. ,,Als je aan zo’n wedstrijd meedoet en je wint ’m, dan moet je daar blij mee zijn. Dan moet je niet niet gaan bezuinigen op de kosten.” Hij wilde, net als Westerveld, dat het geld uit de mediareserve wordt gehaald. ,,Dan creëer je rust en duidelijkheid en maken we er een mooi feestje van.”