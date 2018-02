Slob schiet plan voorganger af: Tweede corrector gaat examen niet als eerste nakijken

,,Het is een diskwalificatie van de docent als je zegt: je mag het examen niet gaan nakijken'', zei Slob. Hij verwees naar de ‘enorme discussie’ die ontstond over het plan van zijn voorganger, staatssecretaris Sander Dekker. In zijn voorstel zou de tweede corrector als eerste het examen nakijken. Dat zou objectiever zijn dan wanneer de eigen docent de antwoorden als eerste onder ogen krijgt. Daarbij zouden de tweede correctors het examen niet helemaal nakijken, maar vooral de eerste docent controleren. Volgens Dekker moest het examen twee keer in zijn geheel worden gecontroleerd.

Pilot

Dekker besloot in december 2015 het besluit met een jaar uit te stellen. In die tijd moest de correctie worden verbeterd. Minister Slob verwijst het plan nu naar de prullenbak.

Flexibeler examenregels

Ook werd er tijdens het debat gesproken over flexibeler examenregels. In het voortgezet onderwijs mogen scholieren examen doen in vakken op een hoger of lager niveau. Zo kan een havist een sterk vak op vwo-niveau of een zwak vak vmbo-niveau afronden. Alleen geldt dan voor het diploma het laagste niveau. Daar willen VVD en D66 verandering in brengen.