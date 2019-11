'Slob wil inkomsten Ster inzetten voor Songfestival'

Stikstofdebat Oppositie blijft ontevreden over ‘getreuzel’ kabinet bij stikstof­cri­sis

14 november Te weinig en te laat. Of overbodige maatregelen voor een niet bestaand probleem. Over de redenering verschillen oppositiepartijen van mening, maar dat de stikstofmaatregelen niet deugen daar zijn ze het over eens. Dat bleek tijdens een debat over de stikstofcrisis en de stappen die het kabinet gisteren presenteerde. PVV-voorman Geert Wilders zegde het vertrouwen in de regering op, maar zijn motie van wantrouwen kreeg alleen steun van Forum voor Democratie.