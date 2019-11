Snel: gedupeerden terugvordering kinderopvangtoeslag nog dit jaar betalen

Snel oordeelt in navolging van de commissie-Donner hard over de fouten die de fiscus in deze zaak heeft gemaakt. ,,De grenzen van de handhaving zijn doelbewust opgezocht en wat mij betreft overschreden”, schrijft de bewindsman. Honderden gezinnen werden ten onrechte van fraude beticht en in de financiële ellende gestort doordat zij vele duizenden euro’s aan toeslagen moesten terugbetalen .

‘Schrijnend’

Of de Belastingdienst ook in vergelijkbare zaken ouders heeft benadeeld, wordt nog onderzocht. De commissie-Donner gaat ervan uit dat uiteindelijk eerder duizenden dan honderden mensen gecompenseerd moeten worden.

Dadim

In eerste instantie was er sprake van 300 gedupeerde gezinnen, die hun opvang regelden via gastouderbureau Dadim. Alle kinderopvangtoeslagen werden in 2014 stopgezet door de fiscus toen het Eindhovense bedrijf in beeld kwam als mogelijke fraudeur. Voor een fiks deel ten onrechte, bleek later. Inmiddels lijkt het er dus op dat veel meer klanten van kinderopvangbedrijven onterecht zijn beschuldigd door de Belastingdienst.