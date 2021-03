Snel versoepelen zit er niet in, zeggen ziekenhuizen en RIVM: ‘Wees voorzichtig’

LIVESTREAMNog altijd kan een vijfde van de operaties niet doorgaan door het grote aantal opgenomen covid-patiënten. De (semi-)spoedzorg blijft wel overal overeind. Maar voor snelle versoepelingen is in ziekenhuizen geen ruimte.

Dat zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, vanochtend in een vragenronde met Tweede Kamerleden. Gemiddeld hebben ziekenhuizen door de coronadrukte nu 21 procent minder operatiekamers. Wel wordt flink wat gemiste zorg nu alsnog ingehaald, zegt Kuipers. ,,We hebben zo'n 3.500 duizend gevallen gemist, vooral van borstkanker en darmkanker. Maar we zijn bezig met een forse inhaalslag, ondanks covid. Wat dat betreft is het nu echt anders dan de eerste golf.” Toen moest vrijwel alles wijken voor de coronapatiënten.

De epidemiologische situatie is momenteel breekbaar in Nederland. De reproductiewaarde cirkelt rond de één - de nieuwe varianten zitten iets daarboven, de klassieke coronavariant net eronder - dagelijks komen er gemiddeld ruim 4.000 infecties bij, het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is al weken stabiel hoog (nu 1960). Kuipers waarschuwt voor al te snelle verruimingen: ,,Het is stabiel, maar wel op een veel hoger niveau dan normaal. Ons IC-personeel vraagt zich ook af: in welke werkelijkheid leven we? Aan de ene kant volle IC-afdelingen en aan de andere kant de roep om terrassen snel te openen. Als je meer versoepelt kan het snel oplopen. Als je dat even uitstelt kom je in veel gunstiger vaarwater.” Maar het kan ook nog meevallen: als de vaccinaties snel opgeschroefd worden en als het mooier weer wordt - ‘dat zal ook invloed hebben’, zegt Kuipers.

Nieuwe piek

Het OMT ziet ook amper ruimte voor versoepelingen. Volgens de modellen van het RIVM komt er in april of mei een nieuwe piek - de derde golf - al is de vraag wanneer precies en hoe hoog de top wordt. Volgens diverse grafieken kan het aantal bezette IC-bedden oplopen tot 1500 of zelfs 2000, maar de rekenmeesters benadrukken steeds dat er te veel onzekerheden zijn rond de vaccinaties en de varianten. Een van de prognoses laat bijvoorbeeld maar een minieme IC-stijging zien.

,,Het is momenteel erg spannend wat we de komende tijd gaan zien”, zei Jaap van Dissel in de Kamer. ,,Er zijn nog steeds tegen de 100.000 besmettelijke personen, de Britse variant zet door en is zo'n 29 procent besmettelijker. Het is frustrerend: om die mutant eronder te houden moet je je dus nog beter aan basismaatregelen houden.”

Het is ‘zonder meer gunstig’ dat de reproductiewaarde gemiddeld onder de één ligt, maar de vooruitzichten zijn niettemin 'somber’, zegt Van Dissel: ,,Wetende dat de r-waarde van die variant boven de één ligt en deze het gaat overnemen. De situatie is eigenlijk heel kwetsbaar, dus wees voorzichtig met verandering van maatregelen. We gaan uit van een derde golf, al is onzeker hoe hoog die wordt.”

Avondklok

Volgens Van Dissel blijkt uit metingen en enquêtes dat mensen gemiddeld veel minder contacten hebben dan normaal. ,,Dit past bij het effect van de avondklok en de bezoekregels.” Volgens modellen drukken die maatregelen de verspreiding van het virus met zo'n tien procent.

Volledig scherm Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. © ANP

Volledig scherm Jaap van Dissel (RIVM) tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer over het coronavirus. © ANP