Snoeihard rapport over adopties uit buitenland: kabinet gemaand tot stopzetting

De adoptie van kinderen uit het buitenland moet voorlopig helemaal worden stilgelegd. Die conclusie trekt een commissie onder leiding van oud-topambtenaar Tjibbe Joustra in een nog te verschijnen rapport, melden bronnen rond het kabinet. De demissionaire regeringsploeg zit flink in de maag met de aanbevelingen.

In een snoeihard oordeel over de Nederlandse adoptiecultuur en de rol van de overheid daarbij wordt gerept over ‘ernstige misstanden’. De commissie legde de vinger op kinderdiefstal, kinderhandel, corruptie, vervalsing en diefstal van documenten, onethisch handelen van ambtenaren en het onder valse voorwendselen overbrengen van kinderen naar Nederland.

De commissie-Joustra heeft zich voornamelijk gericht op adopties van kinderen uit Bangladesh, Brazilië, Colombia, Indonesië en Sri Lanka. Joustra onderzocht de dertig jaar tussen 1967 en 1997, maar stuitte op een permanent en structureel probleem dat nog voortduurt. Omdat de hedendaagse adoptiepraktijk nog steeds niet deugt, moet het naar Nederland halen van kinderen voorlopig stoppen, luidt het advies.

Vandaag in ministerraad

Vandaag spreekt de ministerraad over het rapport dat maandag wordt gepubliceerd. Niet alle smaldelen in de regeringsploeg voelen iets voor een stop op adoptie. De lopende adoptieprocedures moeten doorgang vinden, menen sommigen. Een stop zou daarom betrekking moeten hebben op nieuwe aanvragen.

De commissie-Joustra vindt ook dat Nederland excuses moet aanbieden voor de manier waarop de Nederlandse overheid dertig jaar lang adoptie faciliteerde vanuit de vijf landen. Bovendien moet het leed van kinderen en ouders uit die landen worden erkend. Daarom wil de commissie een meldpunt in landen van waaruit Nederlandse ouders adopteren om misstanden te melden.

Tussen ministers is forse discussie geweest over de excuses, melden ingewijden. Het is de vraag welk ministerie de meeste fouten heeft gemaakt en herstelbetalingen moet doen: Buitenlandse Zaken of Justitie en Veiligheid.

Brazilië

De aanleiding voor het instellen van de commissie-Joustra was opgedoken informatie over illegale adopties vanuit Brazilië in de jaren zeventig en tachtig. Daaruit bleek dat ambtenaren hieraan hadden meegewerkt, maar uit de wind waren gehouden. Een politieonderzoek concludeerde destijds wel dat ouders zich schuldig hadden gemaakt aan strafbaar handelen, maar alle zaken werden geseponeerd.

De commissie-Joustra stuitte op zoveel misstanden dat de onderzoeksperiode van de commissie eerder met drie maanden werd verlengd. De commissie bestaat naast Joustra uit professor Beatrice de Graaf en mr. Bert-Jan Houtzagers. Zij mochten ambtenaren horen en kregen alle stukken die zij wensten te zien. Maandag wordt het rapport gepubliceerd.

Volledig scherm De Commissie onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden en staat onder voorzitterschap van Tjibbe Joustra. © ANP

