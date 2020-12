'Soap' rond renovatie Binnenhof krijgt nieuwe wending: 'Het kan 100 miljoen goedkoper’

vernietigend rapport Tijdelijke Tweede Kamer van 161 miljoen euro niet corona­proof: ‘We kunnen zo niet functione­ren’

22 oktober De tijdelijke Tweede Kamer in Den Haag – die voor 161 miljoen euro is verbouwd – is niet coronaproof. De gangen zijn te smal en de ruimte rond de liften is te klein om 1,5 meter afstand te kunnen houden. Dat staat in vertrouwelijke rapporten in handen van deze site.