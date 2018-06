Solliciteren heeft geen zin: post bij Wereldbank is vaak een cadeautje

Het is niet voor het eerst dat de beoogde benoeming van een oud-bewindspersoon van de VVD tot ophef leidt. Vorig jaar strandde de benoeming van voormalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven bij de Raad van State nadat zijn kandidatuur voortijdig was uitgelekt.



Teeven zou begin vorig jaar volgens bronnen al gefeliciteerd zijn door Piet Hein Donner – de vicevoorzitter van de Raad van State – met zijn nieuwe baan als staatsraad bij de afdeling advisering van de Raad. Het kabinet moest er alleen nog formeel een klap op geven. Maar toen de beoogde benoeming uitlekte, stak een storm van verontwaardiging op in de Tweede Kamer. Ook toenmalig regeringspartij PvdA ging twijfelen of het wel zo’n goed idee was.



De Raad van State is het hoogste adviesorgaan van de regering. Veel partijen in de Tweede Kamer vonden Teeven ongeschikt voor de functie, omdat hij als staatssecretaris in opspraak kwam met de zogeheten bonnetjesaffaire. Teeven had in een vorig leven als officier van justitie een omstreden deal gemaakt met crimineel Cees H. die volgens een onderzoekscommissie nooit gemaakt had mogen worden. Het bewijs voor de omvang van het geldbedrag dat ermee gemoeid was leek lang zoek, totdat het alsnog opdook en zowel Teeven als zijn minister Ivo Opstelten moesten aftreden.



Na alle protest tegen Teevens voordracht bij de Raad van State, zette het kabinet de benoeming maanden in de koelkast. Uiteindelijk trok hij zich zelf terug, nadat er vanuit zijn partij de VVD druk op hem was uitgeoefend. Teeven leek helemaal niets bestuurlijks meer te gaan doen: hij werd buschauffeur. Pas begin dit jaar begon hij ook als voorzitter van de raad van toezicht van Partners voor Jeugd, een samenwerkingsverband van jeugdzorgorganisaties William Schrikker en de Jeugd- & Gezinsbeschermers.