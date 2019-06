SP betaalt cartoonist schadevergoeding na gebruik trekpop in video ‘Hans Brusselmans’

Oppenheimer had een kort geding aangespannen omdat hij vindt dat de geloofwaardigheid van zijn werk is aangetast. ,,Hij wil nooit met politieke partijen geassocieerd worden. Iets ergers kun je een politiek cartoonist bijna niet aandoen, het tast zijn politieke en creatieve onafhankelijkheid aan’’, zei zijn advocate vandaag bij de zitting. De cartoonist voelt zich ook gefrustreerd over de rectificatie van de SP, die pas gisteren, een dag voor de zitting, werd gepubliceerd op de site van de SP. ,,De SP heeft vijf weken lang de ongewenste associatie tussen Oppenheimer en de SP laten voortduren’’, zo verwees de advocate naar de eerste publicatie van de video.

Parodie

In de video wordt 'Brusselmans' neergezet als parodie op eurocommissaris Frans Timmermans. De gewraakte afbeelding betreft een trekpop die Oppenheimer ooit tekende van Ivo Opstelten, waarop in de video het gezicht van Mark Rutte is geplakt. ,,De boodschap: Rutte spoelt lachend de mening van het volk door de wc. Aan zo'n boodschap wil Oppenheimer absoluut niet worden gekoppeld’’, stelde zijn advocate.



Hoewel de video volgens de SP geen inbreuk maakte op de rechten van Oppenheimer, ging de partij toch akkoord met een schikking. ,,De SP heeft nooit de bedoeling gehad om Oppenheimer te beschadigen of mikpunt te laten zijn van politieke tegenstanders van de SP’’, zei de advocaat van de partij. De cartoonist zegt via social media negatieve reacties te hebben gehad. Zo werd hij uitgemaakt voor 'linkse rat'.